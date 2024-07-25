Новая Зеландия подала жалобу в МОК из-за шпионажа с помощью дронов

Женская команда по футболу из Канады оказалась вовлечённой в скандал с беспилотниками

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Новая Зеландия подала жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на серию инцидентов с беспилотниками, пролетавшими над тренировочной площадкой женской команды по футболу, сообщает euronews.

Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag, CC BY-SA 4.0

Позже Канада подтвердила, что неаккредитованный сотрудник их персонала был задержан после инцидента с беспилотником, и принесла извинения новозеландскому олимпийскому комитету.

"Олимпийский комитет Канады выступает за честную игру, мы шокированы и разочарованы. Мы приносим наши искренние извинения всем пострадавшим игрокам и Олимпийскому комитету Новой Зеландии”, — говорится в заявлении.

Это не первый случай, когда канадская футбольная команда оказывается вовлеченной в скандал с беспилотниками, связанный с тренировкой соперника.

Согласно сообщениям гондурасских СМИ, в 2021 году Гондурас приостановил тренировку перед отборочным матчем чемпионата мира среди мужчин против Канады после того, как заметил беспилотник над полем в Торонто.