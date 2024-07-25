Новая Зеландия подала жалобу в МОК из-за шпионажа с помощью дронов

Новая Зеландия подала жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на серию инцидентов с беспилотниками, пролетавшими над тренировочной площадкой женской команды по футболу, сообщает euronews.
Позже Канада подтвердила, что неаккредитованный сотрудник их персонала был задержан после инцидента с беспилотником, и принесла извинения новозеландскому олимпийскому комитету.
"Олимпийский комитет Канады выступает за честную игру, мы шокированы и разочарованы. Мы приносим наши искренние извинения всем пострадавшим игрокам и Олимпийскому комитету Новой Зеландии”, — говорится в заявлении.
Это не первый случай, когда канадская футбольная команда оказывается вовлеченной в скандал с беспилотниками, связанный с тренировкой соперника.
Согласно сообщениям гондурасских СМИ, в 2021 году Гондурас приостановил тренировку перед отборочным матчем чемпионата мира среди мужчин против Канады после того, как заметил беспилотник над полем в Торонто.
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