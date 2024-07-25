В Олимпийскую деревню завезут и установят кондиционеры в помещениях

В Олимпийской деревне начнут устанавливать кондиционеры

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

На Играх-2024 в Париже для участников создадут комфортную среду — обеспечат кондиционерами, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Yahoo Sports.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en

Согласно данным источника, в Олимпийскую деревню приедут жить свыше 10 000 спортсменов. Для обеспечения комфортной температурой в деревню планируется завезти тысячи устройств для охлаждения воздуха.

Однако ранее организаторы сообщали, что намерены провести самые "экологичные" соревнования в истории Олимпийских игр. И одним из пунктов программы был отказ от кондиционеров с целью снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.

В ответ многие олимпийские комитеты стран-участниц выразили протест, пригрозив покинуть Олимпийскую деревню, если в помещениях не будут созданы комфортные условия для проживания с оптимальной температурой.

Однако против этого резко воспротивились национальные олимпийские комитеты ряда стран-участниц, некоторые из которых пригрозили покинуть Олимпийскую деревню, если в помещениях не будет создана оптимальная температура.

Игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.