В Олимпийскую деревню завезут и установят кондиционеры в помещениях

На Играх-2024 в Париже для участников создадут комфортную среду — обеспечат кондиционерами, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Yahoo Sports.
Согласно данным источника, в Олимпийскую деревню приедут жить свыше 10 000 спортсменов. Для обеспечения комфортной температурой в деревню планируется завезти тысячи устройств для охлаждения воздуха.
Однако ранее организаторы сообщали, что намерены провести самые "экологичные" соревнования в истории Олимпийских игр. И одним из пунктов программы был отказ от кондиционеров с целью снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.
В ответ многие олимпийские комитеты стран-участниц выразили протест, пригрозив покинуть Олимпийскую деревню, если в помещениях не будут созданы комфортные условия для проживания с оптимальной температурой.
Однако против этого резко воспротивились национальные олимпийские комитеты ряда стран-участниц, некоторые из которых пригрозили покинуть Олимпийскую деревню, если в помещениях не будет создана оптимальная температура.
Игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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