Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Глюкоза исполнила в Баку песню "Я просто в ноль"
Бег спиной вперёд помогает быстрее похудеть
В ПНИПУ нашли способ обработки деталей нефтяных насосов для минимизации брака
Перец чили помогает снизить аппетит и ускорить сжигание жира
AIDA64 v7.35 обеспечивает поддержку AMD Strix Point
Врач Мескина: длительное воздействие холода может вызывать мышечную боль
Средний чек на клининг в России вырос на 8% с начала года
Как выбрать идеальный шланг для полива: советы и рекомендации
Новый законопроект устанавливает трёхлетний срок на раздел имущества при разводе
В Олимпийскую деревню завезут и установят кондиционеры в помещениях

В Олимпийской деревне начнут устанавливать кондиционеры

1:18
Спорт

На Играх-2024 в Париже для участников создадут комфортную среду — обеспечат кондиционерами, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Yahoo Sports.

В Олимпийской деревне начнут устанавливать кондиционеры
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en

Согласно данным источника, в Олимпийскую деревню приедут жить свыше 10 000 спортсменов. Для обеспечения комфортной температурой в деревню планируется завезти тысячи устройств для охлаждения воздуха.

Однако ранее организаторы сообщали, что намерены провести самые "экологичные" соревнования в истории Олимпийских игр. И одним из пунктов программы был отказ от кондиционеров с целью снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.

В ответ многие олимпийские комитеты стран-участниц выразили протест, пригрозив покинуть Олимпийскую деревню, если в помещениях не будут созданы комфортные условия для проживания с оптимальной температурой. 

Однако против этого резко воспротивились национальные олимпийские комитеты ряда стран-участниц, некоторые из которых пригрозили покинуть Олимпийскую деревню, если в помещениях не будет создана оптимальная температура.

Игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
Фруктовые и ягодные растения обрабатывать необходимо Дмитрий Плотников ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Последние материалы
Как выбрать идеальный шланг для полива: советы и рекомендации
Новый законопроект устанавливает трёхлетний срок на раздел имущества при разводе
Красноярец получил 380 тысяч рублей за ненужные страховки после двух лет борьбы
Как справиться с розацеа: советы по уходу за кожей и предотвращению обострений
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: надежда на спасение брака и тайные письма
Егор Михеев: 180 километров в час для мотоциклиста — точка невозврата
Певец Максим Покровский* увёз 80-летнюю мать из Москвы
Стало известно, зачем обжаривать пшено
В Олимпийской деревне начнут устанавливать кондиционеры
Цены на осень эта страна не стала повышать для туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников