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В Играх-2024 примет участие первый палестинский боксёр

Первый палестинский боксёр-олимпиец намерен войти в историю Игр-2024

1:35
Спорт

Васим Абу Сала — первый спортсмен в истории Олимпийских игр, представляющий Палестину в соревнованиях по боксу, пишет euronews.

Первый палестинский боксёр-олимпиец намерен войти в историю Игр-2024
Фото: http://www.usmc.mil/ by Wayne Short, PDM

Помимо команды беженцев, сборная Палестины будет единственной на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, большинство спортсменов которой проживает за пределами своей страны.

Из восьми спортсменов шестеро родились или в настоящее время проживают за границей — в Саудовской Аравии, ОАЭ, Германии, Чили и Соединенных Штатах. Тренировки в Палестине стали практически невозможны из-за войны.

Только два спортсмена из олимпийской сборной Палестины остались в стране: бегун Мохаммед Дведар из Иерихона и боксер Васим Абу Сала из Рамаллы.

Несмотря на то что Васиму Абу Сале всего 20 лет, он уже завоевал две медали на международных соревнованиях.

"Для меня всегда было очень сложным то, что в Палестине не так много других спортсменов, с которыми можно тренироваться или взаимодействовать, но я никогда не сдавался", — признался боксер.

Одним из самых выдающихся палестинских спортсменов, погибших на войне, был бегун на длинные дистанции Маджед Абу Марахил. Он стал первым палестинцем, участвовавшим в Олимпийских играх в Атланте-96.

Восемь спортсменов из Палестины на Олимпийских играх будут соревноваться в боксе, дзюдо, плавании, стрельбе, легкой атлетике и тхэквондо.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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