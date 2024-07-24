"Русские — самые злые люди": Африканский полузащитник поделился своими впечатлениями от России

Африканский полузащитник поделился своими впечатлениями от России

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Южноафриканский полузащитник "Факела" Табо Селе поделился своими впечатлениями от России. По его словам, он был приятно удивлён отсутствием расизма.

Фото: soccer.ru by Эдгар Брещанов, CC BY-SA 3.0

"Я действительно был поражён, так как мои первоначальные ожидания от России были негативными. По телевизору показывали, что русские — это самые злые люди.

Однако, когда я приехал сюда, я понял, что ваш народ — замечательный!" — отметил футболист в интервью Sport24.

Селе присоединился к "Факелу" летом 2023 года. В прошлом сезоне он провёл девять матчей в российской Премьер-лиге, а в текущем сезоне сыграл пока лишь один раз.