"Русские — самые злые люди": Африканский полузащитник поделился своими впечатлениями от России

Южноафриканский полузащитник "Факела" Табо Селе поделился своими впечатлениями от России. По его словам, он был приятно удивлён отсутствием расизма.
"Я действительно был поражён, так как мои первоначальные ожидания от России были негативными. По телевизору показывали, что русские — это самые злые люди.
Однако, когда я приехал сюда, я понял, что ваш народ — замечательный!" — отметил футболист в интервью Sport24.
Селе присоединился к "Факелу" летом 2023 года. В прошлом сезоне он провёл девять матчей в российской Премьер-лиге, а в текущем сезоне сыграл пока лишь один раз.
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