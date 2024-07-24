В Подмосковье исчез бывший тренер сборной Латвии Вячеслав Дусманов

В Подмосковье пропал тренер Латвии по футболу

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В Подмосковье пропал бывший тренер юношеской сборной Латвии по футболу Вячеслав Дусманов, сообщает газета "Аргументы и факты".

Фото: freepik.com by kjpargeter, PDM

По информации источника, 51-летний специалист пропал без вести с 14 июля. Известно, что он проживает в Даугавпилсе и приехал в Подольск в гости к другу, ветерану московского "Спартака". С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Дусманов стал известен благодаря своим выступлениям за "Динабург" из Даугавпилса, с которым он завоевал медали чемпионата Латвии. Кроме того, в составе белорусского "Гомеля" он выиграл Кубок страны.