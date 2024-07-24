Раскрыто, как сжечь 1000 калорий за день: способ фитнес-тренера ТиДжея Ментуса

Фитнес-тренер ТиДжей Ментус поделился способом сжечь 1000 калорий за день, который описан на сайте Men Today.
Ментус рекомендует два часа проводить за силовыми тренировками и еще два часа заниматься бегом, чтобы достичь этой цели. Он уточнил, что время, необходимое для сжигания 1000 калорий, может сильно варьироваться в зависимости от типа телосложения, возраста и уровня физической подготовки.
В качестве альтернативы, тренер предложил высокоинтенсивную интервальную тренировку (HIIT), которая включает в себя чередование периодов интенсивных упражнений с периодами отдыха или низкой активности.
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