Новая Зеландия обвиняет Канаду в слежке перед олимпийским матчем: Канадский беспилотник на тренировке

Накануне первого матча группового этапа олимпийского футбольного турнира между женскими сборными Канады и Новой Зеландии произошел скандал. По информации Олимпийского комитета Новой Зеландии, 22 июля во время тренировки их команды над полем был запущен беспилотник, принадлежащий одному из сотрудников сборной Канады.
Сотрудники службы поддержки сразу сообщили о происшествии в полицию, после чего оператор беспилотника был задержан. Инцидент был передан в Отдел неподкупности Международного олимпийского комитета (МОК), а сборная Канады уже принесла извинения.
Олимпийский комитет Новой Зеландии официально связался с Отделом неподкупности МОК с требованием провести полное расследование. Матч между двумя командами, который откроет соревновательную программу по футболу среди женских команд на Олимпийских играх, состоится 25 июля.
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