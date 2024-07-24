Новая Зеландия обвиняет Канаду в слежке перед олимпийским матчем: Канадский беспилотник на тренировке

Канадский беспилотник нарушил тренировку новозеландской сборной

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Накануне первого матча группового этапа олимпийского футбольного турнира между женскими сборными Канады и Новой Зеландии произошел скандал. По информации Олимпийского комитета Новой Зеландии, 22 июля во время тренировки их команды над полем был запущен беспилотник, принадлежащий одному из сотрудников сборной Канады.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, CC BY-SA 3.0

Сотрудники службы поддержки сразу сообщили о происшествии в полицию, после чего оператор беспилотника был задержан. Инцидент был передан в Отдел неподкупности Международного олимпийского комитета (МОК), а сборная Канады уже принесла извинения.

Олимпийский комитет Новой Зеландии официально связался с Отделом неподкупности МОК с требованием провести полное расследование. Матч между двумя командами, который откроет соревновательную программу по футболу среди женских команд на Олимпийских играх, состоится 25 июля.