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Ирина Винер опровергла слухи о запрете на рождение детей у гимнасток

Ирина Винер: запрет на рождение детей — это несправедливо

0:31
Спорт

Известный российский тренер по спортивной гимнастике Ирина Винер опровергла слухи о том, что запрещает своим спортсменкам заводить детей.

Ирина Винер: запрет на рождение детей — это несправедливо
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

По ее словам, это утверждение несправедливо и противоречит духовным ценностям. Винер подчеркивает свою роль наставника для своих учениц, но не стремится контролировать их личную жизнь. Хотя она признает, что ради достижений и наград приходится идти на определенные жертвы, семейное счастье должно оставаться на первом месте.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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