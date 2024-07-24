Ирина Винер опровергла слухи о запрете на рождение детей у гимнасток

Ирина Винер: запрет на рождение детей — это несправедливо

0:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный российский тренер по спортивной гимнастике Ирина Винер опровергла слухи о том, что запрещает своим спортсменкам заводить детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

По ее словам, это утверждение несправедливо и противоречит духовным ценностям. Винер подчеркивает свою роль наставника для своих учениц, но не стремится контролировать их личную жизнь. Хотя она признает, что ради достижений и наград приходится идти на определенные жертвы, семейное счастье должно оставаться на первом месте.