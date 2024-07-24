Известный российский тренер по спортивной гимнастике Ирина Винер опровергла слухи о том, что запрещает своим спортсменкам заводить детей.
По ее словам, это утверждение несправедливо и противоречит духовным ценностям. Винер подчеркивает свою роль наставника для своих учениц, но не стремится контролировать их личную жизнь. Хотя она признает, что ради достижений и наград приходится идти на определенные жертвы, семейное счастье должно оставаться на первом месте.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.