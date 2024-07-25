Ходьба по лестничным пролётам для здоровья: правило трёх подходов

Количество лестничных пролётов, которые рекомендуется преодолевать в течение дня для поддержания здоровья, зависит от индивидуальных особенностей организма, возраста, уровня физической подготовки и целей тренировок.
Однако согласно исследованию, опубликованному в Canadian Science Publishing, ежедневное преодоление определённого количества ступеней может положительно сказаться на физическом состоянии и выносливости.
Тренировка заключается в выполнении трёх коротких сессий, включающих активный спуск и подъём по 60 ступеням, что соответствует трём лестничным пролётам. Отдых между подходами может длиться от одного до четырёх часов.
Хотя такие занятия не приведут к значительным изменениям в теле, они станут отличным способом добавить активности в повседневную жизнь без лишних усилий.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.