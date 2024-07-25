Лучшие упражнения для ягодиц дома: три самых простых и действенных варианта

Какие эффективные упражнения на ягодицы можно выполнять дома

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Упражнения для ягодиц в домашних условиях не займут много времени, однако уже через пару месяцев вы сможете оценить первые результаты, которые вас точно порадуют!

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Приседания

Техника выполнения:

Встаньте ровно, спина прямая, небольшой прогиб в пояснице;

Лопатки опущены вниз, сведены вместе, грудь слегка выведена вперёд;

взгляд направлен прямо;

взгляд направлен прямо; Стопы на ширине плеч, носки разведены в стороны;

На вдохе медленно опуститесь вниз, отводя таз назад и сгибая колени до параллели бёдер с полом или ниже;

В момент приседания наклоните корпус вперёд для смещения нагрузки на ягодичные мышцы;

Колени двигаются по направлению стоп;

На выдохе разогнитесь в тазобедренных и коленных суставах в исходное положение, сохраняя поясницу ровной;

Следите, чтобы колени не заваливались внутрь.

Сделайте 3 сета по 15 повторений, отдыхайте между сетами от 60 до 90 секунд. При необходимости используйте дополнительное отягощение для усложнения упражнения.

Болгарские выпады

Техника выполнения:

Встаньте ровно, спина прямая, небольшой прогиб в пояснице;

Лопатки опущены вниз, сведены вместе, грудь слегка выведена вперёд;

Взгляд направлен прямо;

Перенесите вес тела на левую ногу, правую ногу отведите назад и поставьте на возвышение (диван, табурет);

На вдохе медленно опуститесь вниз, отводя таз назад и сгибая колено до угла 90 градусов;

В момент приседания наклоните корпус вперёд для растяжения ягодичных мышц;

На выдохе разогните туловище, возвращая корпус в исходное положение и разгибая ногу в коленном суставе;

Сохраняйте поясницу ровной, контролируйте таз и напрягайте мышцы пресса для удержания равновесия;

Следите, чтобы колено не заваливалось внутрь, а стопа находилась строго под коленом.

Сделайте 3 сета по 10 повторений, отдыхайте между сетами от 60 до 90 секунд. При необходимости используйте снаряды для усложнения упражнения.

Ягодичный мост на одной ноге

Техника выполнения:

Лягте спиной на коврик;

Левую ногу согните в колене и поставьте стопу близко к ягодицам, правую ногу закиньте на бедро левой ноги;

Стопа и коленный сустав левой ноги должны находиться строго друг под другом на протяжении всего упражнения;

На выдохе левой ногой разгибайте бедро, поднимая таз вверх до прямой линии со спиной;

В верхнем положении задержитесь на одну секунду;

На вдохе плавно и подконтрольно опускайте таз в исходное положение на пол в течение одной-двух секунд;

Сохраняйте поясницу ровной, избегайте сильного прогиба в поясничном отделе позвоночника;

Контролируйте таз и напрягайте мышцы пресса.

Сделайте 3 сета по 15 повторений, отдыхайте между сетами от 60 до 90 секунд. При необходимости используйте гантель или гриф для усложнения упражнения.