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Лимфодненажные прыжки: что это такое, техника выполнения и противопоказания

Что представляют собой лимфодренажные прыжки?

1:39
Спорт

Лимфодренажные прыжки — это особая техника, заключающаяся в мелких прыжках с минимальным подскоком, которая создаёт "отбойный" эффект по пяткам, похожий на бег. Это упражнение стимулирует лимфоток, улучшает кровообращение и помогает избавиться от застоя жидкости в организме, благодаря чему кожа становится более упругой и приобретает здоровый цвет.

Что представляют собой лимфодренажные прыжки?
Фото: flickr.com by Evil Erin, CC BY 2.0

Однако эффективность лимфодренажных прыжков в борьбе с отёчностью и целлюлитом не подтверждена научными исследованиями. Тем не менее эту технику можно использовать в качестве альтернативы разминке перед тренировкой.

Техника выполнения лимфодренажных прыжков:

  1. Встаньте прямо, расправьте плечи и расположите стопы немного уже ширины плеч;
  2. Приподнимитесь на носки, оставив пятки на расстоянии около сантиметра от поверхности;
  3. Затем резко опуститесь, слегка ударяя пятками о пол;
  4. Вернитесь в исходное положение и выполните упражнение 60-100 раз в зависимости от вашего уровня подготовки. При необходимости разделите это количество на два подхода с перерывами в 10-15 секунд;
  5. Выполняйте упражнение без обуви в быстром темпе.


Хотя лимфодренажные прыжки обычно безопасны, они могут быть противопоказаны при некоторых заболеваниях, таких как:

  • артроз коленных и тазобедренных суставов,
  • боли в спине, связанные с протрузиями или грыжами,
  • проблемы с внутренними органами,
  • опущение или заболевания сердечно-сосудистой системы,
  • беременность или недавняя операция.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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