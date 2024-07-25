Лимфодненажные прыжки: что это такое, техника выполнения и противопоказания

Что представляют собой лимфодренажные прыжки?

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Лимфодренажные прыжки — это особая техника, заключающаяся в мелких прыжках с минимальным подскоком, которая создаёт "отбойный" эффект по пяткам, похожий на бег. Это упражнение стимулирует лимфоток, улучшает кровообращение и помогает избавиться от застоя жидкости в организме, благодаря чему кожа становится более упругой и приобретает здоровый цвет.

Фото: flickr.com by Evil Erin, CC BY 2.0

Однако эффективность лимфодренажных прыжков в борьбе с отёчностью и целлюлитом не подтверждена научными исследованиями. Тем не менее эту технику можно использовать в качестве альтернативы разминке перед тренировкой.

Техника выполнения лимфодренажных прыжков:

Встаньте прямо, расправьте плечи и расположите стопы немного уже ширины плеч; Приподнимитесь на носки, оставив пятки на расстоянии около сантиметра от поверхности; Затем резко опуститесь, слегка ударяя пятками о пол; Вернитесь в исходное положение и выполните упражнение 60-100 раз в зависимости от вашего уровня подготовки. При необходимости разделите это количество на два подхода с перерывами в 10-15 секунд; Выполняйте упражнение без обуви в быстром темпе.



Хотя лимфодренажные прыжки обычно безопасны, они могут быть противопоказаны при некоторых заболеваниях, таких как:

артроз коленных и тазобедренных суставов,

боли в спине, связанные с протрузиями или грыжами,

проблемы с внутренними органами,

опущение или заболевания сердечно-сосудистой системы,

беременность или недавняя операция.