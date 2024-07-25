Лимфодненажные прыжки: что это такое, техника выполнения и противопоказания

Лимфодренажные прыжки — это особая техника, заключающаяся в мелких прыжках с минимальным подскоком, которая создаёт "отбойный" эффект по пяткам, похожий на бег. Это упражнение стимулирует лимфоток, улучшает кровообращение и помогает избавиться от застоя жидкости в организме, благодаря чему кожа становится более упругой и приобретает здоровый цвет.
Фото: flickr.com by Evil Erin, CC BY 2.0
Однако эффективность лимфодренажных прыжков в борьбе с отёчностью и целлюлитом не подтверждена научными исследованиями. Тем не менее эту технику можно использовать в качестве альтернативы разминке перед тренировкой.
Техника выполнения лимфодренажных прыжков:
Встаньте прямо, расправьте плечи и расположите стопы немного уже ширины плеч;
Приподнимитесь на носки, оставив пятки на расстоянии около сантиметра от поверхности;
Затем резко опуститесь, слегка ударяя пятками о пол;
Вернитесь в исходное положение и выполните упражнение 60-100 раз в зависимости от вашего уровня подготовки. При необходимости разделите это количество на два подхода с перерывами в 10-15 секунд;
Выполняйте упражнение без обуви в быстром темпе.
Хотя лимфодренажные прыжки обычно безопасны, они могут быть противопоказаны при некоторых заболеваниях, таких как:
артроз коленных и тазобедренных суставов,
боли в спине, связанные с протрузиями или грыжами,
проблемы с внутренними органами,
опущение или заболевания сердечно-сосудистой системы,