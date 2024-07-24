Кафельников сравнил шансы на успех на ОИ-2024 у Надаля и Джоковича

Кафельников считает, что шансы на успех на ОИ-2024 у Надаля выше, чем у Джоковича

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийский чемпион Сидней-2000 и победитель "Ролан Гаррос" 1996 года Евгений Кафельников высказался о возможных претендентах на титул Игр-2024 в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Спортсмен напомнил, что не стоит забывать одну простую вещь — для Рафаэля Надаля "Ролан Гаррос" является своего рода домом. Поэтому он полагает, что у него больше шансов на победу, чем у Джоковича.

"Вы забываете одну простую вещь — есть Рафаэль Надаль, для которого "Ролан Гаррос" является родным домом. Я считаю, что у Надаля больше шансов претендовать на что-то, чем у Джоковича", — сказал Кафельников в разговоре с "Чемпионатом".

Кафельников добавил, что не стоит сбрасывать со счетов и Алькароса. Он уверен, что стараться показать свой максимум на ОИ-2024 будут все теннисисты.

Ранее Кафельников также высказался о составе российских теннисистов на Олимпиаду-2024 в Париже. Он отметил, что выбора было немного, поскольку Андрей Рублёв и Карен Хачанов не примут участие в турнире.