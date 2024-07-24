Кафельников сравнил шансы на успех на ОИ-2024 у Надаля и Джоковича

Олимпийский чемпион Сидней-2000 и победитель "Ролан Гаррос" 1996 года Евгений Кафельников высказался о возможных претендентах на титул Игр-2024 в Париже.
Спортсмен напомнил, что не стоит забывать одну простую вещь — для Рафаэля Надаля "Ролан Гаррос" является своего рода домом. Поэтому он полагает, что у него больше шансов на победу, чем у Джоковича.
"Вы забываете одну простую вещь — есть Рафаэль Надаль, для которого "Ролан Гаррос" является родным домом. Я считаю, что у Надаля больше шансов претендовать на что-то, чем у Джоковича", — сказал Кафельников в разговоре с "Чемпионатом".
Кафельников добавил, что не стоит сбрасывать со счетов и Алькароса. Он уверен, что стараться показать свой максимум на ОИ-2024 будут все теннисисты.
Ранее Кафельников также высказался о составе российских теннисистов на Олимпиаду-2024 в Париже. Он отметил, что выбора было немного, поскольку Андрей Рублёв и Карен Хачанов не примут участие в турнире.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.