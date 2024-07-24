Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Tank опровергает приостановку работы завода в Китае из-за жары
Эксперты предупреждают: ИИ станет главной угрозой для страхового бизнеса
Алла Пугачёва прервала связь с семьей из-за Максима Галкина*
Более 50% россиян убеждены в необходимости консьержа
Изменения в Play Store: Google удаляет приложения с низким качеством
Бразильские орехи выводят токсины и укрепляют здоровье щитовидки
Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью: идеальное сочетание вкусов
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес тайно работают над спасением своего союза
Бен Аффлек столкнулся с расстройством пищевого поведения на фоне развода
Делаем ноги худыми в домашних условиях: 8 самых эффективных упражнений

Самые эффективные упражнения для похудения ног в домашних условиях

2:40
Спорт

Эти упражнения действительно могут помочь укрепить ноги в домашних условиях. О них рассказала мастер-тренер направления групповых программ X-FIT в России Анастасия Юркова в разговоре с rbc. ru/life.

Самые эффективные упражнения для похудения ног в домашних условиях
Фото: commons.wikimedia.org by Anonymous, PDM

Давайте подробно рассмотрим каждый из них и добавим несколько дополнительных упражнений:

  1. Боковые выпады: Встаньте прямо, руки опустите вдоль тела или согните перед грудью. Сделайте широкий шаг в сторону, опускаясь до угла в 90 градусов в колене. Вернитесь в исходное положение. Повторите на другую сторону. Выполняйте медленно, чтобы сохранить правильную технику и предупредить травмы.
  2. Приседания с прыжком: Встаньте, ноги на ширине плеч, руки перед собой. Опуститесь в присед, пока бедра будут параллельны полу. Выпрыгните вверх как можно выше. Мягко вернитесь в исходное положение. Следите за правильной техникой приземления, чтобы не повредить суставы.
  3. Удары из выпада: Встаньте в положение выпада, сгибая оба колена под углом 90 градусов. Выполните удар передней ногой вперед. Вернитесь в исходное положение. Повторите на другую ногу.
  4. Подъём ног в мостике на плечах: Лягте на коврик, руки вдоль тела. Поднимите таз, опираясь на плечи и ступни. Попеременно поднимайте одну ногу, оставляя колено согнутым. Верните ногу в исходное положение и повторите с другой ногой.
  5. Прыжки с переменой ног в выпаде: Начните с выпада. Легко подпрыгните, отрывая обе стопы от пола, и смените положение ног. Используйте руки, чтобы поддержать баланс.

Дополнительно можно добавить следующие упражнения:

  • Плие-приседания: Поставьте ноги шире плеч, развернув носки наружу. Опуститесь в глубокий присед, удерживая спину прямой. Вернитесь в исходное положение, сжимая ягодицы.
  • Бег на месте с высоким подниманием коленей: Выполняйте бег на месте, поднимая колени как можно выше. Это упражнение увеличивает сердечный ритм и укрепляет ноги.
  • Подъёмы на носки: Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поднимитесь на носки, удерживая равновесие. Медленно опуститесь обратно.

Помните, что перед началом тренировки важно провести разминку, а после неё сделать заминку для предотвращения травм и улучшения восстановления мышц. Увеличивайте нагрузку постепенно и уделяйте время отдыху.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35 приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
Последние материалы
Эксперты предупреждают: ИИ станет главной угрозой для страхового бизнеса
Алла Пугачёва прервала связь с семьей из-за Максима Галкина*
Более 50% россиян убеждены в необходимости консьержа
Бразильские орехи выводят токсины и укрепляют здоровье щитовидки
Изменения в Play Store: Google удаляет приложения с низким качеством
Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью: идеальное сочетание вкусов
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес тайно работают над спасением своего союза
Бен Аффлек столкнулся с расстройством пищевого поведения на фоне развода
Кафельников считает, что шансы на успех на ОИ-2024 у Надаля выше, чем у Джоковича
Крупнейшие банки России увеличили прибыль на 8,8% в первой половине 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников