Брейк-данс включён в программу Олимпиады-2024

Приближаются летние Олимпийские игры в Париже, в которые включили новый вид спорта — брейкинг, или брейк-данс, пишет euronews.
В соревнованиях по брейкингу примут участие 32 спортсмена,16 женщин и 16 мужчин. Они будут состязаться в течение двух дней, 9 и 10 августа, на площади Согласия, которая к Играм превратится в арену под открытым небом.
С момента своего зарождения брейкинг превратился из танцевальной вечеринки во всемирную форму соревновательного искусства по всему миру, отчасти благодаря развитию интернета и социальных сетей, которые помогли расширить его охват по всему миру.
Впервые этот вид спорта был представлен на олимпийской арене на летних юношеских играх 2018 года в Буэнос-Айресе, где его успех побудил Международный олимпийский комитет включить его в состав команд 2024 года. Тогда российский брейкер Сергей Чернышев стал первым олимпийским чемпионом по брейк-дансу среди юношей.
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