Брейк-данс включён в программу Олимпиады-2024

32 брейкера встретятся в эпическом поединке на Играх-2024

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Приближаются летние Олимпийские игры в Париже, в которые включили новый вид спорта — брейкинг, или брейк-данс, пишет euronews.

Фото: commons.wikimedia.org by Sry85, CC BY-SA 3.0

В соревнованиях по брейкингу примут участие 32 спортсмена,16 женщин и 16 мужчин. Они будут состязаться в течение двух дней, 9 и 10 августа, на площади Согласия, которая к Играм превратится в арену под открытым небом.

С момента своего зарождения брейкинг превратился из танцевальной вечеринки во всемирную форму соревновательного искусства по всему миру, отчасти благодаря развитию интернета и социальных сетей, которые помогли расширить его охват по всему миру.

Впервые этот вид спорта был представлен на олимпийской арене на летних юношеских играх 2018 года в Буэнос-Айресе, где его успех побудил Международный олимпийский комитет включить его в состав команд 2024 года. Тогда российский брейкер Сергей Чернышев стал первым олимпийским чемпионом по брейк-дансу среди юношей.