Вторая ракетка мира Новак Джокович не будет жить в Олимпийской деревне

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович решил не проживать в Олимпийской деревне вместе со сборной Сербии, передает "Чемпионат".
Спортсмен хочет сконцентрироваться на подготовке к Олимпийским играм и избежать лишних отвлечений, как это произошло в Токио-2020. Новак присоединится к делегации в ближайшие дни.
В настоящее время сербский спортсмен готовится к Олимпийским играм на грунтовых кортах в Черногории. Недавно он провел тренировку с 129-й ракеткой мира в парном разряде, шведским теннисистом Филипом Бергеви. Бергеви опубликовал фотографию с тренировки с Новаком.
Напомним, что сербский теннисист выиграл олимпийскую медаль — бронзу на Олимпиаде 2008 года.
Олимпийский теннисный турнир в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах "Ролан Гаррос".
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