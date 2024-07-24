Вторая ракетка мира Новак Джокович не будет жить в Олимпийской деревне

Новак Джокович отказался жить в Олимпийской деревне вместе со сборной Сербии

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Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович решил не проживать в Олимпийской деревне вместе со сборной Сербии, передает "Чемпионат".

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, CC BY-SA 2.0

Спортсмен хочет сконцентрироваться на подготовке к Олимпийским играм и избежать лишних отвлечений, как это произошло в Токио-2020. Новак присоединится к делегации в ближайшие дни.

В настоящее время сербский спортсмен готовится к Олимпийским играм на грунтовых кортах в Черногории. Недавно он провел тренировку с 129-й ракеткой мира в парном разряде, шведским теннисистом Филипом Бергеви. Бергеви опубликовал фотографию с тренировки с Новаком.

Напомним, что сербский теннисист выиграл олимпийскую медаль — бронзу на Олимпиаде 2008 года.

Олимпийский теннисный турнир в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах "Ролан Гаррос".