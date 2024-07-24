По завершении Олимпийских игр в Париже британские спортсмены получат возможность пройти консультации в рамках программы по военной декомпрессии, направленной на помощь в преодолении "послеигрового синдрома", передает "Чемпионат".
Всем 327 участникам из Великобритании будет предложено участие в сессиях общения со специалистами по психическому здоровью, с целью оказания поддержки и помощи в восстановлении после соревнований.
Адам Пити, 29-летний пловец, двукратный чемпион Олимпийских игр в дисциплине 100 метров брассом на Играх в Рио-де-Жанейро (2016 год) и Токио (2021 год), ранее отмечал, что испытывал чувство потери после завершения Игр. Надежда на третью золотую медаль у него в Париже сохраняется.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.