Британские спортсмены пройдут курс восстановления после ОИ-2024

Британским спортсменам будет предложена программа восстановления после ОИ-2024

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По завершении Олимпийских игр в Париже британские спортсмены получат возможность пройти консультации в рамках программы по военной декомпрессии, направленной на помощь в преодолении "послеигрового синдрома", передает "Чемпионат".

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Всем 327 участникам из Великобритании будет предложено участие в сессиях общения со специалистами по психическому здоровью, с целью оказания поддержки и помощи в восстановлении после соревнований.

Адам Пити, 29-летний пловец, двукратный чемпион Олимпийских игр в дисциплине 100 метров брассом на Играх в Рио-де-Жанейро (2016 год) и Токио (2021 год), ранее отмечал, что испытывал чувство потери после завершения Игр. Надежда на третью золотую медаль у него в Париже сохраняется.