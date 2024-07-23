Удивитесь от результатов: топ кардио-упражнений, которые вы обязаны попробовать

Кардионагрузки играют ключевую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, улучшении выносливости и сжигании калорий.
1. Бег.
Бег — одно из самых популярных кардиоупражнений. Он не только помогает сжигать калории, но и укрепляет сердце и легкие. Начните с небольших дистанций и постепенно увеличивайте их.
2. Велоспорт.
Велосипедные прогулки — отличный способ тренировки сердечно-сосудистой системы. Вы можете заниматься как на стационарном велотренажере, так и на улице. Это упражнение также развивает мышцы ног.
3. Плавание.
Плавание — это низкоударное кардио, которое подходит практически всем. Оно укрепляет все группы мышц и улучшает гибкость. Плюс, вода помогает снизить нагрузку на суставы.
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