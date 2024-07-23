Удивитесь от результатов: топ кардио-упражнений, которые вы обязаны попробовать

Лучшие упражнения для кардио

Кардионагрузки играют ключевую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, улучшении выносливости и сжигании калорий.

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1. Бег.

Бег — одно из самых популярных кардиоупражнений. Он не только помогает сжигать калории, но и укрепляет сердце и легкие. Начните с небольших дистанций и постепенно увеличивайте их.

2. Велоспорт.

Велосипедные прогулки — отличный способ тренировки сердечно-сосудистой системы. Вы можете заниматься как на стационарном велотренажере, так и на улице. Это упражнение также развивает мышцы ног.

3. Плавание.

Плавание — это низкоударное кардио, которое подходит практически всем. Оно укрепляет все группы мышц и улучшает гибкость. Плюс, вода помогает снизить нагрузку на суставы.