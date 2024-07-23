Россиянам рассказали, как сжечь 1000 калорий за сутки

Неожиданный способ сжечь 1000 калорий за сутки

Фитнес-тренер ТиДжей Ментус предложил эффективный метод для сжигания 1000 калорий в день. Об этом сообщает Men Today.

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Ментус рекомендует провести два часа за силовыми упражнениями и еще два часа посвятить бегу, что позволит избавиться от тысячи калорий.

Он также отметил, что время, необходимое для достижения такого результата, может существенно варьироваться в зависимости от телосложения, возраста и уровня физической подготовки человека.

Кроме того, можно воспользоваться высокоинтенсивной интервальной тренировкой, которая предусматривает чередование интенсивных упражнений с периодами отдыха или занятий с меньшей нагрузкой.