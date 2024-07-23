Фитнес-тренер ТиДжей Ментус предложил эффективный метод для сжигания 1000 калорий в день. Об этом сообщает Men Today.
Ментус рекомендует провести два часа за силовыми упражнениями и еще два часа посвятить бегу, что позволит избавиться от тысячи калорий.
Он также отметил, что время, необходимое для достижения такого результата, может существенно варьироваться в зависимости от телосложения, возраста и уровня физической подготовки человека.
Кроме того, можно воспользоваться высокоинтенсивной интервальной тренировкой, которая предусматривает чередование интенсивных упражнений с периодами отдыха или занятий с меньшей нагрузкой.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.