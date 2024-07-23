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УЕФА исключил украинский "Днепр-1" из Лиги конференций: причины и последствия

УЕФА исключил украинский "Днепр-1" из Лиги конференций

1:05
Спорт

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил украинский клуб "Днепр-1" из Лиги конференций. Об этом сообщается на сайте организации.

УЕФА исключил украинский "Днепр-1" из Лиги конференций
Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

"Признать матч Лиги конференций УЕФА 2024/25 между ФК "Академия Пушкаша" и СК "Днепр-1", который должен был состояться 1 августа 2024 года, несостоявшимся по вине СК "Днепр-1" (которому, таким образом, засчитывается поражение со счетом 3:0) в связи с тем, что матч не состоялся", — говорится в сообщении.

Аналогичное решение принято и по матчу, в котором "Днепр-1" должен был быть формальным хозяином. В этом случае украинской команде также засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отложила решение о возможном отстранении Израиля от участия в турнирах до завершения Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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