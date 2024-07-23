Okko получил права на трансляцию матчей чемпионата Франции по футболу

Okko приобрел права на показ матчей чемпионата Франции по футболу

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Онлайн-кинотеатр Okko получил права на трансляцию матчей чемпионата Франции по футболу начиная с сезона 2024/2025. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу компании.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Контракт заключен на три года с возможностью продления, финансовые условия сделки не разглашаются. Первые трансляции на платформе состоятся 16 августа.

"Это замечательная новость для болельщиков ПСЖ, "Монако" и "Гавра", а также для всех ценителей качественного футбола", — отметил шеф-редактор спортивной редакции Okko Владимир Стогниенко.

В составе ПСЖ играет российский вратарь Матвей Сафонов. За "Монако" и "Гавр" выступают его соотечественники — полузащитники Александр Головин и Далер Кузяев.