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В киевском "Динамо" отказались от рукопожатий с сербскими футболистами в Лиге чемпионов: причины и подробности

В киевском "Динамо" отказались от рукопожатий с сербскими футболистами

0:55
Спорт

Киевское "Динамо" решило отказаться от всех приветственных рукопожатий перед матчами с белградским "Партизаном" во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер украинского клуба Александр Шовковский в видео на официальном YouTube-канале команды.

В киевском "Динамо" отказались от рукопожатий с сербскими футболистами
Фото: commons.wikimedia.org by FC Burevestnik Moscow, CC BY-SA 4.0

Шовковский выразил недоумение по поводу поездки сербского "Партизана" в Москву для участия в товарищеском турнире с "Динамо" и ЦСКА. Он отметил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил российские клубы из международных соревнований. "Наша позиция основана на действиях "Партизана"", — подчеркнул тренер.

Матчи между "Динамо" (Киев) и "Партизаном" в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоятся 23 июля в польском Люблине и 31 июля в Белграде.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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