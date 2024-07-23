Тренировка рук звезды "Марвел" Криса Хемсворта: Табата и подъем гантелей для идеальных мышц

Фитнес-тренер Софья Бычкова поделилась секретом тренировок для рук австралийского актера Криса Хемсворта, звезды киновселенной Marvel. Об этом сообщает издание "Чемпионат".
Ключевым элементом тренировки является табата — высокоинтенсивный комплекс упражнений, включающий обязательные перерывы между циклами и максимальное количество повторений. Одним из наиболее эффективных упражнений в этом комплексе считается подъем гантелей.
Тренироваться следует 28 дней подряд, чередуя разные упражнения. Также важно сочетать тренировки для рук с другими видами физической активности для поддержания общего спортивного баланса.
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