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Тренировка рук звезды "Марвел" Криса Хемсворта: Табата и подъем гантелей для идеальных мышц

Как Крис Хемсворт поддерживает форму

1:01
Спорт

Фитнес-тренер Софья Бычкова поделилась секретом тренировок для рук австралийского актера Криса Хемсворта, звезды киновселенной Marvel. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Как Крис Хемсворт поддерживает форму
Фото: flickr.com by Everett Harper, CC BY-SA 2.0

Ключевым элементом тренировки является табата — высокоинтенсивный комплекс упражнений, включающий обязательные перерывы между циклами и максимальное количество повторений. Одним из наиболее эффективных упражнений в этом комплексе считается подъем гантелей.

Тренироваться следует 28 дней подряд, чередуя разные упражнения. Также важно сочетать тренировки для рук с другими видами физической активности для поддержания общего спортивного баланса.

Ранее блогер Aseel Soueid рассказал о секретах идеального пресса нападающего сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Он предложил комплексную тренировку, включающую четыре суперсета и 10 различных упражнений.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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