Валиева поделилась своими карьерными перспективами

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Валиева намекнула, что станет ведущей шоу на Первом канале

1:06
Спорт

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что будет вести шоу на Первом канале.

Валиева намекнула, что станет ведущей шоу на Первом канале
Фото: Официальный аккаунт ФФККР ВКонтакте by Мария Евтеева, PDM

В интервью ТАСС Валиева назвала деятельность ведущей увлекательным опытом, и призналась, что будет рада попробовать себя в этой роли снова.

«Это очень интересный опыт, нужно ещё многому учиться, я буду рада попробовать себя вновь. Увидите ли меня в этом амплуа в ближайшее время? Я думаю, что да», - сказала Валиева. 

Валиева прекратила участие в спортивных соревнованиях после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал её на четыре года за допинг. 30 января Международный союз конькобежцев аннулировал все её медали, включая олимпийское золото в командных соревнованиях, а также медали чемпионатов Европы и России.

В настоящее время фигуристка активно выступает на светских мероприятиях, в шоу и рекламах. 22 июля она снова вернулась на лёд, выступив в ледовом шоу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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