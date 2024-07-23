Лосев сравнил уровень конкуренции в сборную страны сейчас и во времена СССР

Лосев напомнил о жесточайшем отборе футболистов в сборную СССР

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Виктор Лосев, капитан сборной СССР, выигравшей золото на Олимпиаде-1988, и бывший защитник команд "Торпедо" и "Динамо", рассказал о высокой конкуренции в советской национальной сборной.

По его словам, в каждой команде в СССР было несколько претендентов на место в сборной, и отбор был чрезвычайно строгим.

Лосев подчеркнул, что в настоящее время ситуация значительно изменилась: найти двух квалифицированных центральных защитников по всей стране стало крайне сложно.

"Одно могу сказать: в Союзе в каждой команде было по несколько кандидатов в национальную команду, и отбор был жесточайшим. Не как сейчас, когда мы не можем найти двух центральных защитников по всей стране", — сказал Лосев в разговоре с "Чемпионатом".

Он отметил, что в его времена конкуренция внутри клубов была очень интенсивной, и попасть в сборную было непросто.

Для сравнения, в 2024 году сборная России провела два товарищеских матча, в которых одержала убедительные победы: 21 марта против Сербии (4:0) и 7 июня против Беларуси (4:0).