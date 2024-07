МОК исключил Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных федераций

Your browser does not support the audio element.

Международная ассоциация бокса (IBA), возглавляемая Умаром Кремлевым, была исключена из списка признанных федераций Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение было принято на сессии МОК в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0