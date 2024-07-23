МОК исключил Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных федераций

МОК запретил спортсменам IBA участвовать в Олимпиаде

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Международная ассоциация бокса (IBA), возглавляемая Умаром Кремлевым, была исключена из списка признанных федераций Международного олимпийского комитета (МОК). Такое решение было принято на сессии МОК в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

IBA потеряла признание МОК еще в 2019 году из-за проблем с менеджментом, финансами и судейством. После назначения Кремлева президентом в 2020 году организация пыталась восстановить свой статус, однако МОК посчитал эти усилия недостаточными. В результате, боксерские турниры на Олимпийских играх больше не будут проводиться под эгидой IBA. Более того, МОК объявил, что запретит спортсменам из национальных федераций-членов IBA участвовать в Олимпийских играх 2028 года. Это решение было принято из-за того, что IBA позволила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях под своими национальными флагами, несмотря на рекомендации МОК.