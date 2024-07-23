Для более быстрого похудения обязательно заниматься спортом?

Для того чтобы быстрее достичь желаемого результата в похудении, необходимо сочетать правильное питание с физической активностью. Исследования показывают, что сочетание диеты с упражнениями позволяет потерять примерно на полтора килограмма больше веса, чем при использовании только диеты.
Однако стоит отметить, что хотя физическая активность важна для снижения веса, она не является ключевым фактором. Около 80 % успеха в похудении зависит от правильного питания, а 20 % — от физической активности.
Важно помнить, что любая потеря веса может привести к потере мышечной массы. Тренировки, особенно силовые, помогают снизить этот эффект и улучшить состав тела. Тем не менее, не стоит заставлять себя заниматься в тренажёрном зале, если вам это не нравится. Выберите тот вид активности, который приносит вам удовольствие и который вы можете выполнять регулярно.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять минимум 150 минут в неделю лёгкой аэробной активности или 75 минут интенсивной активности, а также два раза в неделю выполнять силовые упражнения на основные мышечные группы.
Если у вас нет времени или сил для тренировок, попробуйте добавить 500-1000 шагов к вашей ежедневной ходьбе или найдите 10 минут в день для зарядки. Даже небольшие изменения в вашей физической активности могут принести пользу вашему здоровью и процессу похудения.
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