Для более быстрого похудения обязательно заниматься спортом?

Для более быстрого похудения нужно заниматься спортом: правда или миф

1:37 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для того чтобы быстрее достичь желаемого результата в похудении, необходимо сочетать правильное питание с физической активностью. Исследования показывают, что сочетание диеты с упражнениями позволяет потерять примерно на полтора килограмма больше веса, чем при использовании только диеты.

Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver, CC BY 2.0

Однако стоит отметить, что хотя физическая активность важна для снижения веса, она не является ключевым фактором. Около 80 % успеха в похудении зависит от правильного питания, а 20 % — от физической активности.

Важно помнить, что любая потеря веса может привести к потере мышечной массы. Тренировки, особенно силовые, помогают снизить этот эффект и улучшить состав тела. Тем не менее, не стоит заставлять себя заниматься в тренажёрном зале, если вам это не нравится. Выберите тот вид активности, который приносит вам удовольствие и который вы можете выполнять регулярно.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять минимум 150 минут в неделю лёгкой аэробной активности или 75 минут интенсивной активности, а также два раза в неделю выполнять силовые упражнения на основные мышечные группы.

Если у вас нет времени или сил для тренировок, попробуйте добавить 500-1000 шагов к вашей ежедневной ходьбе или найдите 10 минут в день для зарядки. Даже небольшие изменения в вашей физической активности могут принести пользу вашему здоровью и процессу похудения.