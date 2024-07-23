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Информация о трансляциях Игр в Париже для россиян исчезла с сайта МОК

С сайта МОК удалили информацию о трансляции Игр-2024 для российских зрителей

1:15
Спорт

Информация о планируемых трансляциях Олимпийских игр в Париже для российских зрителей исчезла с сайта Международного олимпийского комитета (МОК), как сообщает РИА Новости.

С сайта МОК удалили информацию о трансляции Игр-2024 для российских зрителей
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Ранее было объявлено, что российские федеральные телеканалы отказались от трансляции Олимпиады-2024.

В пятницу, 19 июля, на сайте МОК появилась информация о планах организации бесплатно транслировать соревнования Игр в Париже для зрителей из России на своем официальном веб-ресурсе.

Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа.

В составе олимпийской делегации из России будут выступать 15 спортсменов в пяти видах спорта: семь теннисистов, три гребца на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна атлетка по прыжкам на батуте и один пловец.

По решению МОК они будут участвовать на Играх в Париже под нейтральным статусом, без использования российского флага и гимна. Кроме этого, данным спортсменам будет запрещено участвовать в параде атлетов, а их награды не будут учтены в общем медальном зачете.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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