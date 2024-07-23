Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Павел Прилучный с женой и тремя детьми улетел на Мальдивы
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс: крепость отношений и опровержение слухов о разводе
Как правильно ухаживать за алоэ в домашних условиях
Летние маски для кожи: натуральные маски в домашних условиях
Valorant выйдет на консолях 26 июля
Почему кошки подглядывают за хозяином в туалете?
ВС РФ ударом "Искандера-М" уничтожили около 50 инструкторов НАТО
Шоумен Отар Кушанашвили рассказал о "страшном состоянии" и страхе заразить людей
В Калининграде туристам предлагают экскурсии на воздушных шарах
Александр Овечкин признался, где ему комфортнее находиться

Овечкин рассказал, где будет жить после завершения карьеры

1:20
Спорт

Капитан НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметил, что для него пребывание в России намного комфортнее, чем в США, пишет РИА Новости.

Овечкин рассказал, где будет жить после завершения карьеры
Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens, CC BY-SA 4.0

Спортсмену 38 лет, и с 2005 года он выступает за "Вашингтон". В 2018 году хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли.

"Здесь (в России) все мои друзья и родственники. Мне комфортнее находиться в России, чем в Америке. У нас вот сезон заканчивается, мы сразу домой летим, мы скучаем по семье, по друзьям. По хоккею, конечно, буду скучать. У меня была мечта детства — поехать играть в НХЛ, у меня не было мечты поехать в Америку, я мог и в Канаде оказаться. Я могу спокойно сказать, что Вашингтон — это мой второй дом, мне там комфортно, меня там все знают, все любят, я там всех знаю и люблю. Но дом есть дом", — признался Овечкин в интервью на YouTube-канале "Дневник хача".

Занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкин забил 853 шайбы. По этому показателю впереди него Гретцки, у которого 894 гола в 1487 матчах.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Последние материалы
Павел Прилучный с женой и тремя детьми улетел на Мальдивы
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс: крепость отношений и опровержение слухов о разводе
Как правильно ухаживать за алоэ в домашних условиях
Летние маски для кожи: натуральные маски в домашних условиях
Valorant выйдет на консолях 26 июля
ВС РФ ударом "Искандера-М" уничтожили около 50 инструкторов НАТО
Почему кошки подглядывают за хозяином в туалете?
Шоумен Отар Кушанашвили рассказал о "страшном состоянии" и страхе заразить людей
В Калининграде туристам предлагают экскурсии на воздушных шарах
Овечкин рассказал, где будет жить после завершения карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников