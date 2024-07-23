Александр Овечкин признался, где ему комфортнее находиться

Овечкин рассказал, где будет жить после завершения карьеры

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Капитан НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметил, что для него пребывание в России намного комфортнее, чем в США, пишет РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Pens Through My Lens, CC BY-SA 4.0

Спортсмену 38 лет, и с 2005 года он выступает за "Вашингтон". В 2018 году хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли.

"Здесь (в России) все мои друзья и родственники. Мне комфортнее находиться в России, чем в Америке. У нас вот сезон заканчивается, мы сразу домой летим, мы скучаем по семье, по друзьям. По хоккею, конечно, буду скучать. У меня была мечта детства — поехать играть в НХЛ, у меня не было мечты поехать в Америку, я мог и в Канаде оказаться. Я могу спокойно сказать, что Вашингтон — это мой второй дом, мне там комфортно, меня там все знают, все любят, я там всех знаю и люблю. Но дом есть дом", — признался Овечкин в интервью на YouTube-канале "Дневник хача".

Занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкин забил 853 шайбы. По этому показателю впереди него Гретцки, у которого 894 гола в 1487 матчах.