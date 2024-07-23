Австрийский клуб "Штурм" принял российского вратаря Даниила Худякова

Бывший вратарь московского "Локомотива" Даниил Худяков перешел в австрийский клуб "Штурм", как сообщается в официальном аккаунте команды в социальной сети.
Соглашение 20-летнего россиянина с четырехкратным чемпионом Австрии рассчитано до 2028 года.
Предыдущим клубом Худякова был "Локомотив", от которого он ушел 21 июня после окончания контракта.
Он прошел путь от академии "Локомотива" и дебютировал за основную команду в сентябре 2021 года, отыграв в общей сложности 34 матча. На поле в матче Лиги Европы против "Лацио" Худяков установил возрастной рекорд среди российских вратарей в еврокубках в 17 лет, 10 месяцев и 16 дней.
В апреле 2023 года он был включен в список 200 наиболее перспективных молодых футболистов (до 20 лет) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).
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