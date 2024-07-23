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Австрийский клуб "Штурм" принял российского вратаря Даниила Худякова

Голкипер Худяков перешёл в австрийский клуб "Штурм"

1:05
Спорт

Бывший вратарь московского "Локомотива" Даниил Худяков перешел в австрийский клуб "Штурм", как сообщается в официальном аккаунте команды в социальной сети.

Голкипер Худяков перешёл в австрийский клуб "Штурм"
Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед, CC BY 3.0

Соглашение 20-летнего россиянина с четырехкратным чемпионом Австрии рассчитано до 2028 года.

Предыдущим клубом Худякова был "Локомотив", от которого он ушел 21 июня после окончания контракта.

Он прошел путь от академии "Локомотива" и дебютировал за основную команду в сентябре 2021 года, отыграв в общей сложности 34 матча. На поле в матче Лиги Европы против "Лацио" Худяков установил возрастной рекорд среди российских вратарей в еврокубках в 17 лет, 10 месяцев и 16 дней.

В апреле 2023 года он был включен в список 200 наиболее перспективных молодых футболистов (до 20 лет) по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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