Франция предоставит 24-часовую защиту на Играх-2024 спортсменам одной из сборной

Этой сборной будет предоставлена 24-часовая защита на Олимпиаде в Париже

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Министр внутренних дел Франции заявил, что израильские спортсмены получат 24-часовую защиту во время проведения Игр-2024, пишет Reuters.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

Напомним, что 52 года назад на Олимпийских играх в Мюнхене палестинские боевики убили 11 израильтян.

Пол Бенви, один из чиновников Госдепартамента США, координирующий безопасность Олимпийских игр для сборной США, сообщил, что антиизраильские настроения были "одной из ряда проблем", на которые обращал внимание Вашингтон.

Палестинский олимпийский комитет призывает исключить Израиль из Игр в открытом письме президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. В письме Израиль обвиняется в нарушении традиционного олимпийского перемирия, которое должно продлиться с 19 июля до окончания Паралимпийских игр в середине сентября.

Игры стартуют с амбициозной церемонии открытия на берегу Сены, во время которой спортсмены пройдут парадом на лодках вниз по реке. Однако участие является необязательным, и израильские официальные лица отказались сообщить, примут ли участие израильские спортсмены.