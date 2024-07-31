Русские отжимания: секрет от фитнес-тренера, который преобразит ваше тело

Раскрыт секрет русских отжиманий

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Фитнес-тренер Егор Ходырев поделился секретом выполнения русских отжиманий, сообщает "Чемпионат".

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, CC BY-SA 4.0

По словам Ходырева, это разновидность отжиманий на брусьях, направленная на развитие верхней части тела. Он отметил, что при выполнении упражнения наиболее активно задействуются грудные, широчайшие, трицепсы и дельтовидные мышцы.

"Упражнение позволяет эффективно тренироваться с собственным весом, не требуя дополнительного оборудования", — отметил тренер.

Для выполнения упражнения необходимо упереться ладонями в брусья, свести лопатки и опустить их вниз. На вдохе следует согнуть руки в локтях и отклонить корпус назад и вниз, вытягивая руки вдоль брусьев.

На выдохе, напрягая мышцы спины, нужно подтянуть корпус к ладоням, перенося вес на кисти рук.