Русские отжимания: секрет от фитнес-тренера, который преобразит ваше тело

Фитнес-тренер Егор Ходырев поделился секретом выполнения русских отжиманий, сообщает "Чемпионат".
По словам Ходырева, это разновидность отжиманий на брусьях, направленная на развитие верхней части тела. Он отметил, что при выполнении упражнения наиболее активно задействуются грудные, широчайшие, трицепсы и дельтовидные мышцы.
"Упражнение позволяет эффективно тренироваться с собственным весом, не требуя дополнительного оборудования", — отметил тренер.
Для выполнения упражнения необходимо упереться ладонями в брусья, свести лопатки и опустить их вниз. На вдохе следует согнуть руки в локтях и отклонить корпус назад и вниз, вытягивая руки вдоль брусьев.
На выдохе, напрягая мышцы спины, нужно подтянуть корпус к ладоням, перенося вес на кисти рук.
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