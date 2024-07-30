Не рискуйте здоровьем! Тренер предупреждает об опасных упражнениях летом

Фитнес-тренер Максим Буденный указал на опасные упражнения в жаркую погоду, сообщают Regions.
Эксперт посоветовал исключить из тренировок подтягивания и отжимания на брусьях, заменив их, например, упражнениями с гантелями. Он также отметил, что упражнения, выполняемые с головой вниз, могут вызвать скачки давления и должны быть избегаемы.
Буденный рекомендовал отдыхать в тени между подходами и пить больше воды. Он подчеркнул, что следует избегать упражнений, требующих частой смены положения тела. В качестве альтернативы активным тренировкам он предложил прогулки или игры с мячом.
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