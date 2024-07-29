Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, как накачать верхнюю часть тела без посещения спортзала, сообщают "Чемпионат".
По словам эксперта, эффективным методом являются отжимания с дополнительным весом.
"Это действенный способ укрепить мышцы груди, передние дельтовидные мышцы и трицепсы во время домашних тренировок, когда нет доступа к тренажерам, штанге и гантелям", — отметил Ходырев.
Для увеличения нагрузки он предложил использовать рюкзак с грузом, жилет-утяжелитель или пояс-утяжелитель. Усложнить упражнение можно также за счет поднятия ног на высокую поверхность, превышающую уровень тела.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.