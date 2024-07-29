Фитнес-тренер назвал способ накачать верх тела без спортзала

Тренер Ходырев: накачать верх тела без спортзала помогут отжимания с отягощением

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, как накачать верхнюю часть тела без посещения спортзала, сообщают "Чемпионат".

Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

По словам эксперта, эффективным методом являются отжимания с дополнительным весом.

"Это действенный способ укрепить мышцы груди, передние дельтовидные мышцы и трицепсы во время домашних тренировок, когда нет доступа к тренажерам, штанге и гантелям", — отметил Ходырев.

Для увеличения нагрузки он предложил использовать рюкзак с грузом, жилет-утяжелитель или пояс-утяжелитель. Усложнить упражнение можно также за счет поднятия ног на высокую поверхность, превышающую уровень тела.