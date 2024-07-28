Секрет здоровья и долголетия: почему врачи советуют ходить по лестнице каждый день

Кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин рассказал о воздействии ходьбы по лестнице на организм.
По словам Кондрахина, ходьба укрепляет сердечно-сосудистую систему и мышцы, а во время физической активности улучшается кровообращение.
Врач отметил, что ходьба по лестнице особенно полезна, так как человек несет собственный вес, и порекомендовал предпочитать лестницу лифту.
Также врач посоветовал прогуливаться от рабочего места до метро, так как это помогает уменьшить уровень стресса и положительно влияет на здоровье.
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