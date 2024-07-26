Эти виды спорта спасут вас от онкологии, утверждает известный онколог

Британский онколог Питер Харпер указал на виды спорта, которые могут снижать риск развития рака. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам врача, регулярные упражнения средней и высокой интенсивности продолжительностью до одного часа в день способны существенно уменьшить вероятность возникновения онкологических заболеваний. К таким видам активности относятся бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и теннис.
Харпер отметил, что физическая активность усиливает иммунную систему, которая борется с раковыми клетками при помощи Т-клеток — белых кровяных телец. Однако он предупредил, что чрезмерные тренировки без перерывов могут ослабить иммунитет.
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