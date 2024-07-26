Эти виды спорта спасут вас от онкологии, утверждает известный онколог

Врач назвал снижающие риск развития рака виды спорта

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Британский онколог Питер Харпер указал на виды спорта, которые могут снижать риск развития рака. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

По словам врача, регулярные упражнения средней и высокой интенсивности продолжительностью до одного часа в день способны существенно уменьшить вероятность возникновения онкологических заболеваний. К таким видам активности относятся бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде и теннис.

Харпер отметил, что физическая активность усиливает иммунную систему, которая борется с раковыми клетками при помощи Т-клеток — белых кровяных телец. Однако он предупредил, что чрезмерные тренировки без перерывов могут ослабить иммунитет.