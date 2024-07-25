Бросайте немедленно: 5 упражнений, опасных для вашего здоровья

Врач назвал опасные для здоровья упражнения

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Врач-остеопат Дмитрий Симкин назвал пять упражнений, которые могут быть опасными для здоровья. Об этом сообщает "Доктор Питер".

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

Симкин отметил, что при подъеме прямых ног из положения лежа часто прогибается поясница, и вместо тренировки мышц живота работают подвздошно-поясничные мышцы. Это увеличивает нагрузку на поясницу, тогда как пресс не получает должной нагрузки.

Следующее упражнение — "березка". Во время его выполнения может пострадать шейный отдел позвоночника, который одновременно сжимается и испытывает повышенную нагрузку.

Другие упражнения, которые могут привести к травмам позвоночника, включают "плуг", подъем веса из вертикального положения с опущенной головой и подъем веса с согнутой спиной.