Вице-президент бразильского клуба перепутал Александра Медведева с Дмитрием Медведевым

Вице-президент бразильского клуба "Фламенго" Маркос Браз перепутал председателя правления "Зенита" Александра Медведева с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщается на странице Planeta do Futebol в соцсети X.
В ходе обсуждения трансфера бразильского полузащитника Клаудиньо Браз упомянул, что с другой стороны переговоров был человек, который был президентом России в течение пяти лет. "Поэтому мы не забираем игрока из клуба без истории и статуса", — добавил он.
Александр Медведев занимает пост председателя правления "Зенита" с 2019 года. Ранее, с 2008 по 2014 год, он возглавлял Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Дмитрий Медведев был президентом России с 2008 по 2012 год и в настоящее время занимает должность заместителя председателя Совета безопасности России.
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