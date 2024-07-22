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Вице-президент бразильского клуба перепутал Александра Медведева с Дмитрием Медведевым

В бразильском клубе перепутали Александра Медведева с Дмитрием Медведевым

1:01
Спорт

Вице-президент бразильского клуба "Фламенго" Маркос Браз перепутал председателя правления "Зенита" Александра Медведева с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщается на странице Planeta do Futebol в соцсети X.

В бразильском клубе перепутали Александра Медведева с Дмитрием Медведевым
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

В ходе обсуждения трансфера бразильского полузащитника Клаудиньо Браз упомянул, что с другой стороны переговоров был человек, который был президентом России в течение пяти лет. "Поэтому мы не забираем игрока из клуба без истории и статуса", — добавил он.

Александр Медведев занимает пост председателя правления "Зенита" с 2019 года. Ранее, с 2008 по 2014 год, он возглавлял Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Дмитрий Медведев был президентом России с 2008 по 2012 год и в настоящее время занимает должность заместителя председателя Совета безопасности России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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