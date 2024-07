В Англии решили найти главного тренера в национальную сборную по футболу по объявлению в интернете

Футбольная ассоциация Англии (FA) разместила на своем сайте объявление о вакансии главного тренера мужской сборной страны.

Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0