В Англии решили найти главного тренера в национальную сборную по футболу по объявлению в интернете

В Англии решили найти главного тренера в национальную сборную в интернете

Футбольная ассоциация Англии (FA) разместила на своем сайте объявление о вакансии главного тренера мужской сборной страны.

Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0

В описании вакансии указано, что кандидат должен иметь опыт победы в крупных турнирах, лицензию категории УЕФА Pro и значительный опыт работы в английском футболе.

16 июля Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии. 53-летний специалист оставил должность после поражения от сборной Испании в финале Евро-2024. Саутгейт дважды подряд вывел англичан в финал чемпионата Европы, но оба раза команда не смогла одержать победу.

Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году и с тех пор вел команду на финальные стадии всех крупных турниров, но ни разу не добился выигрыша. До работы с главной командой он три года тренировал молодежную сборную.