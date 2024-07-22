Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Накануне открытия Олимпиады в Париже более 600 тысяч билетов остаются в продаже
Узнайте, как быстро и безопасно избавиться от червей
Россия разрешит иностранным банкам открывать филиалы в стране
Россиянка попыталась провезти радиоактивный песок из Индии
Как заставить перцы быстрее созревать?
Как холодный душ влияет на иммунитет и эмоциональное состояние
В Англии решили найти главного тренера в национальную сборную в интернете
В автосервисе раскрыли лучший способ уберечь лобовое стекло от сколов и трещин
Скрытый смысл "Зверополиса": почему в мультфильме нет собак и кошек
Российский футболист Худяков объяснил, почему он перешел в европейский клуб

Российский футболист Худяков объяснил переход в австрийский "Штурм"

1:04
Спорт

Российский вратарь Даниил Худяков рассказал о своем переходе из московского "Локомотива" в австрийский "Штурм". Его слова опубликованы на сайте европейского клуба.

Российский футболист Худяков объяснил переход в австрийский "Штурм"
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Футболист отметил, что стремился играть в еврокубках, а "Штурм" регулярно участвует в этих турнирах. Он подчеркнул, что трансфер даст ему возможность улучшить свои результаты.

"Хочу усердно работать с другими вратарями и всей командой, а также надеюсь, что смогу провести успешный сезон", — сказал Худяков.

О переходе 20-летнего голкипера в "Штурм" стало известно 22 июля. Он присоединился к новому клубу на правах свободного агента, подписав контракт до 2028 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Худяков является воспитанником "Локомотива". В прошлом сезоне он оставался на скамейке запасных во всех матчах железнодорожников. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в один миллион евро.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Сода – лучший друг ваших огурцов: узнайте, как её использовать
Секрет обильного урожая огурцов: подкормка содой, о которой знают немногие
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Уникальные ульи возрастом 1000 лет: как Саудовская Аравия хранит свои древние секреты
Уникальные ульи возрастом 1000 лет: как Саудовская Аравия хранит свои древние секреты
Последние материалы
Скрытый смысл "Зверополиса": почему в мультфильме нет собак и кошек
Nutrients: учёные раскрыли секрет продуктов, поддерживающих мужское здоровье
Фитнес-тренер не советует интенсивно тренироваться натощак
Сергей Безруков устроил с сыном Степаном гонки на мотоцикле
Ветеринары рассказали, можно ли угостить кошку мороженым
Никогда не мойте мясо и курицу перед приготовлением
Венгрии грозит энергетический кризис из-за решения Зеленского
Доктор Мясников заявил, что внезапное головокружение не является признаком инсульта
Российский футболист Худяков объяснил переход в австрийский "Штурм"
Эксперты объяснили, как снизить уровень шума от шин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников