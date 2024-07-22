Российский футболист Худяков объяснил, почему он перешел в европейский клуб

Российский футболист Худяков объяснил переход в австрийский "Штурм"

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский вратарь Даниил Худяков рассказал о своем переходе из московского "Локомотива" в австрийский "Штурм". Его слова опубликованы на сайте европейского клуба.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Футболист отметил, что стремился играть в еврокубках, а "Штурм" регулярно участвует в этих турнирах. Он подчеркнул, что трансфер даст ему возможность улучшить свои результаты.

"Хочу усердно работать с другими вратарями и всей командой, а также надеюсь, что смогу провести успешный сезон", — сказал Худяков.

О переходе 20-летнего голкипера в "Штурм" стало известно 22 июля. Он присоединился к новому клубу на правах свободного агента, подписав контракт до 2028 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Худяков является воспитанником "Локомотива". В прошлом сезоне он оставался на скамейке запасных во всех матчах железнодорожников. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в один миллион евро.