Спортивный эксперт рассказала, какие два инструмента помогут убрать жир с бёдер

Спортивный эксперт рассказала, что поможет избавиться от жира на бёдрах

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный эксперт Forward Инна Кускова рассказала о том, как быстро избавиться от жировых отложений на бёдрах.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, CC BY-SA 4.0

Она подчеркнула, что для этого необходимы два основных подхода: дефицит калорий и силовые тренировки.

Специалист посоветовала сокращать свой рацион на 50-100 калорий еженедельно и заниматься спортом 2-3 раза в неделю. Оптимальным, по её словам, будет сочетание кардиотренировок и силовых упражнений.

"В плане питания старайтесь еженедельно сокращать свой рацион на 50-100 калорий, параллельно занимаясь активно спортом около 2-3 раз в неделю. Отлично сработает сочетание кардиотренировок и силовых упражнений. За счет похудения и увеличения нагрузок жировые "ушки" будут уходить, а мышцы крепнуть", — сказала Кускова в интервью "Спорт-Экспрессу".

Для борьбы с галифе Инна Кускова рекомендует выполнять выпады с боковыми скручиваниями и взрывные прыжки из глубокого приседа. Она также отметила, что плавание, велосипед и танцы эффективны для избавления от жировых отложений на бедрах.

Качественное похудение подразумевает выведение из организма жира, а не воды. Этот процесс занимает время, поэтому важно сохранять достигнутые результаты и продолжать укреплять тело, добавила Кускова.