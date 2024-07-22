Российские судьи допущены к работе на Олимпийских играх 2024 в Париже

Два российских судьи, Дмитрий Андреев и Любовь Андрианова, получили разрешение на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Это стало возможным благодаря их членству в технических комитетах Международной федерации гимнастики (FIG). Как отметила член президиума Федерации спортивной гимнастики России Валентина Родионенко, существовали опасения, что эти судьи могут быть лишены права работать на Олимпиаде. Однако сейчас они уже находятся в Париже и готовятся к соревнованиям по спортивной гимнастике, которые пройдут с 27 июля по 5 августа.
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