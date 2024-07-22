Макрон подтвердил готовность Франции к Олимпиаде 2024 в Париже

Франция завершила подготовку к летним Олимпийским играм 2024

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Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Олимпийскую деревню в окрестностях Парижа, подтвердив готовность страны к летним Олимпийским играм, стартующим 26 июля.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента, CC BY 2.0

Во время визита он торжественно открыл полицейский участок и пожарную станцию, высоко оценив отвагу сотрудников этих служб. Макрон подчеркнул, что их работа позволяет "коллективно гордиться страной".

Олимпийская деревня, расположенная в Сен-Дени, к северу от Парижа, примет около 14 500 участников. Игры продлятся до 11 августа.