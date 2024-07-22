Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Олимпийскую деревню в окрестностях Парижа, подтвердив готовность страны к летним Олимпийским играм, стартующим 26 июля.
Во время визита он торжественно открыл полицейский участок и пожарную станцию, высоко оценив отвагу сотрудников этих служб. Макрон подчеркнул, что их работа позволяет "коллективно гордиться страной".
Олимпийская деревня, расположенная в Сен-Дени, к северу от Парижа, примет около 14 500 участников. Игры продлятся до 11 августа.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.