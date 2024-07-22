За четыре дня до начала Олимпийских игр в Париже, по информации Inside the Games и организаторов, в продаже остаётся свыше 600 тысяч билетов на соревнования.
Церемония открытия, запланированная на 26 июля на реке Сена, также доступна для покупки, с ценами на билеты, начинающимися от €900. Кроме того, ещё можно приобрести билеты на более чем 20 видов спорта, включая футбол, велоспорт, плавание и лёгкую атлетику.
Тони Эстанге, глава Оргкомитета "Париж-2024", опроверг слухи о том, что наличие непроданных билетов свидетельствует о недостаточном интересе к Играм. Он пояснил, что за последние полгода появились новые возможности для продажи билетов и что Оргкомитет уже достиг своей финансовой цели.
Важно отметить, что на данный момент продано 8,8 миллиона билетов, что является рекордом среди всех Олимпийских игр.
Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.