На Олимпиаду-2024 до сих пор не раскупили несколько сотен тысяч билетов

Накануне открытия Олимпиады в Париже более 600 тысяч билетов остаются в продаже

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

За четыре дня до начала Олимпийских игр в Париже, по информации Inside the Games и организаторов, в продаже остаётся свыше 600 тысяч билетов на соревнования.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

Церемония открытия, запланированная на 26 июля на реке Сена, также доступна для покупки, с ценами на билеты, начинающимися от €900. Кроме того, ещё можно приобрести билеты на более чем 20 видов спорта, включая футбол, велоспорт, плавание и лёгкую атлетику.

Тони Эстанге, глава Оргкомитета "Париж-2024", опроверг слухи о том, что наличие непроданных билетов свидетельствует о недостаточном интересе к Играм. Он пояснил, что за последние полгода появились новые возможности для продажи билетов и что Оргкомитет уже достиг своей финансовой цели.

Важно отметить, что на данный момент продано 8,8 миллиона билетов, что является рекордом среди всех Олимпийских игр.