Фитнес-тренер объяснила, почему нельзя тренироваться на голодный желудок

Фитнес-тренер не советует интенсивно тренироваться натощак

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь предупредила, что интенсивные физические нагрузки на голодный желудок могут вызвать нежелательные реакции организма.

Фото: flickr.com by Andrés Nieto Porras from Palma de Mallorca, España, CC BY-SA 2.0

По её словам, недостаток углеводов может привести к снижению уровня сахара в крови у спортсменов, что сразу же негативно скажется на тренировке и общем состоянии. Также повышается выработка кортизола — гормона стресса, который может ослабить иммунитет и способствовать увеличению веса.

Отсутствие энергии во время тренировок натощак вызывает быструю утомляемость и повышает риск травм.

Соболь также перечислила категории людей, которым интенсивные тренировки натощак строго противопоказаны. В их число входят беременные, люди с пониженным артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и эндокринными нарушениями.

"Людям, проживающим в условиях жаркого климата, также следует отказаться от интенсивных тренировок натощак из-за чрезвычайно высокого риска обезвоживания", — добавила тренер в разговоре со "Спорт-Экспрессом".