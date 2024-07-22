Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам раскрыли цены на отдых в Бангкоке
Повторное использование чайной заварки: лайфхаки для красоты
Самые громкие неудачи Стивена Спилберга: почему эти фильмы провалились?
Apple продвигает игровую индустрию: новый уровень производительности на Mac
Анастасия Волочкова назвала три своих любимых блюда
Распространённые ошибки, из-за которых ваши помидоры не краснеют
Глобальный сбой ПО Microsoft выявил успех программы импортозамещения в РФ
Эксперты назвали главный ритуал перед прыжком
Профессор Баранова объяснила причину красных пятен и зуда после купания в водоёме
"Краснодар" отреагировал на предложение французов купить полузащитника Сперцяна

"Краснодар" ответил отказом французскому клубу, захотевшему купить их игрока Сперцяна

0:55
Спорт

Футбольный клуб "Краснодар" отказался от предложения французского "Ланса" о приобретении полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает Footmercato.

"Краснодар" ответил отказом французскому клубу, захотевшему купить их игрока Сперцяна
Фото: commons.wikimedia.org by александр--161, CC BY 3.0

По информации источника, "Ланс" был заинтересован в подписании Сперцяна и планировал сделать его ключевым игроком своего состава. Однако "Краснодар" твёрдо решил не продавать одного из своих ведущих футболистов этим летом.

Эдуарду Сперцяну 24 года, и он выступает за основной состав "Краснодара" с 2021 года. В прошлом сезоне он участвовал в 33 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав семь результативных передач. Его контракт с клубом подписан до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €20 млн.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Сода – лучший друг ваших огурцов: узнайте, как её использовать
Секрет обильного урожая огурцов: подкормка содой, о которой знают немногие
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Последние материалы
Анастасия Волочкова назвала три своих любимых блюда
Apple продвигает игровую индустрию: новый уровень производительности на Mac
Распространённые ошибки, из-за которых ваши помидоры не краснеют
Глобальный сбой ПО Microsoft выявил успех программы импортозамещения в РФ
Эксперты назвали главный ритуал перед прыжком
"Краснодар" ответил отказом французскому клубу, захотевшему купить их игрока Сперцяна
Профессор Баранова объяснила причину красных пятен и зуда после купания в водоёме
Депутат Разворотнева объяснила привлечение нотариусов к работе с должниками за ЖКУ
Разработчики GTA предупреждают, что игроки могут почувствовать разочарование от GTA 6
На Западе сообщили об огромных запасах нефти в Антарктиде, обнаруженных Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников