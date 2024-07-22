"Краснодар" отреагировал на предложение французов купить полузащитника Сперцяна

"Краснодар" ответил отказом французскому клубу, захотевшему купить их игрока Сперцяна

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольный клуб "Краснодар" отказался от предложения французского "Ланса" о приобретении полузащитника Эдуарда Сперцяна, сообщает Footmercato.

Фото: commons.wikimedia.org by александр--161, CC BY 3.0

По информации источника, "Ланс" был заинтересован в подписании Сперцяна и планировал сделать его ключевым игроком своего состава. Однако "Краснодар" твёрдо решил не продавать одного из своих ведущих футболистов этим летом.

Эдуарду Сперцяну 24 года, и он выступает за основной состав "Краснодара" с 2021 года. В прошлом сезоне он участвовал в 33 матчах во всех турнирах, забив 11 голов и отдав семь результативных передач. Его контракт с клубом подписан до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €20 млн.