О чём нужно помнить, когда вы бегаете в жару: главные рекомендации

Основные правила бега в жару

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В жаркие летние дни бег может быть опасным занятием, особенно в период с 10:00 до 16:00 и с 12:00 до 14:00. Однако при соблюдении определённых правил и рекомендаций, бег в летнее время может быть безопасным и даже полезным.

Фото: flickr.com by Jen Keller, CC BY-SA 2.0

Для начала выберите подходящее время для бега. Утренние часы с 6:00 до 10:00 считаются наиболее комфортными для бега, так как температура воздуха в это время обычно ниже, чем днём. Вечером бегать тоже можно, но лучше делать это после 18:00, когда жара спадает. Выбирайте подходящую одежду. Летом одежда должна быть лёгкой, дышащей и изготовленной из натуральных материалов, таких как хлопок или лён. Ещё лучше выбирать для бега в жару одежду из современных синтетических материалов, которая не намокает от пота и позволяет коже дышать. Избегайте плотной и тяжёлой одежды, которая будет задерживать тепло и влагу. Не забывайте про головной убор. Носите кепку, бандану или шляпу, чтобы защитить голову от прямых солнечных лучей. Пейте воду. Во время бега организм теряет много жидкости, поэтому важно поддерживать водный баланс. Возьмите с собой бутылку воды и пейте регулярно, особенно если чувствуете жажду. Избегайте бега под прямыми солнечными лучами. Если возможно, бегайте в тени деревьев или зданий, чтобы избежать перегрева. Следите за своим самочувствием. Если чувствуете себя плохо или перегрелись, немедленно прекратите бег и отдохните в прохладном месте.