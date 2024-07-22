Мастер спорта рассказал, какой должна быть универсальная летняя тренировка

Мастер спорта Зуев описал грамотную летнюю тренировку

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мастер спорта по сноуборду Владислав Зуев рассказал о правильной и универсальной летней тренировке. Он утверждает, что физические упражнения способствуют выработке эндорфинов, и их можно выполнять в любое время суток. Утренняя тренировка зарядит вас энергией на весь день, а вечерняя поможет снять напряжение и усталость.

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

Зуев отметил в разговоре со "Спорт-Экспрессом", что хорошая тренировка обычно состоит из трёх этапов: разминки, основной части и заминки. Начните с простых упражнений, постепенно увеличивая сложность и интенсивность. Каждое упражнение выполняйте в течение 30-40 секунд.

Эксперт также рекомендует опытным спортсменам увеличить время выполнения каждого упражнения. В основную часть включите кардионагрузки и интенсивные упражнения, такие как берпи или прыжки на скакалке. Завершение тренировки должно быть спокойным и статичным.