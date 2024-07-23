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Это самые сильные люди в мире: вы будете удивлены

Названы самые сильные люди в мире

1:16
Спорт

В мире силы и физической мощи существуют личности, которые впечатляют своими невероятными достижениями. Среди них выделяются несколько выдающихся фигур.

Названы самые сильные люди в мире
Фото: commons.wikimedia.org by Knuckles, CC BY-SA 3.0

Хафтор Юлиус Бирнсон 

исландский силач, более известный как "Гор", который прославился не только как победитель "Мистера Вселенной", но и благодаря своим ролям в кино. Его мощь была продемонстрирована в соревнованиях по тяжелой атлетике и в армрестлинге.

Эдди Холл 

британский силач, который завоевал титул "Самого сильного человека в мире" в 2017 году. Он известен своим рекордом в становой тяге, где он поднял 500 кг. Эдди также ведет активную деятельность в области фитнеса и тренировки.

Мариус Пузинскис 

литовский силач, многократный чемпион мира среди сильнейших людей. Он отличается не только выдающейся физической формой, но и своей стратегией тренировок, которая позволяет достигать новых высот.

Василий Вирастюк

украинский силач, который завоевал титул "Самого сильного человека в Европе". Его достижения в силовых дисциплинах и соревнованиях делают его выдающейся фигурой в мире спорта.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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