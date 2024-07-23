Это самые сильные люди в мире: вы будете удивлены

В мире силы и физической мощи существуют личности, которые впечатляют своими невероятными достижениями. Среди них выделяются несколько выдающихся фигур.
Хафтор Юлиус Бирнсон
исландский силач, более известный как "Гор", который прославился не только как победитель "Мистера Вселенной", но и благодаря своим ролям в кино. Его мощь была продемонстрирована в соревнованиях по тяжелой атлетике и в армрестлинге.
Эдди Холл
британский силач, который завоевал титул "Самого сильного человека в мире" в 2017 году. Он известен своим рекордом в становой тяге, где он поднял 500 кг. Эдди также ведет активную деятельность в области фитнеса и тренировки.
Мариус Пузинскис
литовский силач, многократный чемпион мира среди сильнейших людей. Он отличается не только выдающейся физической формой, но и своей стратегией тренировок, которая позволяет достигать новых высот.
Василий Вирастюк
украинский силач, который завоевал титул "Самого сильного человека в Европе". Его достижения в силовых дисциплинах и соревнованиях делают его выдающейся фигурой в мире спорта.
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