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Раскрыт секрет отжиманий Майка Тайсона

Фитнес-тренер Ходырев раскрыл секрет отжиманий Майка Тайсона

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Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев раскрыл секрет отжиманий бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона. Об этом сообщает "Чемпионат".

Фитнес-тренер Ходырев раскрыл секрет отжиманий Майка Тайсона
Фото: Wikipedia by Eva Rinaldi Celebrity Photographer, CC BY-SA 2.0

По словам Ходырева, это упражнение задействует грудные мышцы, трицепсы, переднюю часть дельтовидных мышц, пресс и мышцы ног. Отжимания помогают развивать силу удара, улучшать координацию движений, поддерживать здоровье и укреплять суставы.

Для выполнения упражнения нужно принять упор лежа, расположив руки на ширине плеч. На вдохе следует медленно и плавно опустить корпус вниз, сгибая руки в локтях до прямого угла. Затем зафиксироваться в нижнем положении на одну секунду, а на выдохе вытолкнуть себя вверх, выпрямляя руки в локтях.

В конце необходимо плавно отвести таз назад и опуститься ягодицами на пятки, приняв "позу ребенка" из йоги.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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