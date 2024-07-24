Раскрыт секрет отжиманий Майка Тайсона

Фитнес-тренер Егор Ходырев раскрыл секрет отжиманий бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона. Об этом сообщает "Чемпионат".
По словам Ходырева, это упражнение задействует грудные мышцы, трицепсы, переднюю часть дельтовидных мышц, пресс и мышцы ног. Отжимания помогают развивать силу удара, улучшать координацию движений, поддерживать здоровье и укреплять суставы.
Для выполнения упражнения нужно принять упор лежа, расположив руки на ширине плеч. На вдохе следует медленно и плавно опустить корпус вниз, сгибая руки в локтях до прямого угла. Затем зафиксироваться в нижнем положении на одну секунду, а на выдохе вытолкнуть себя вверх, выпрямляя руки в локтях.
В конце необходимо плавно отвести таз назад и опуститься ягодицами на пятки, приняв "позу ребенка" из йоги.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.