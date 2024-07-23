Тренер посоветовала мужчинам способ накачать мощные грудные мышцы

Тренер Ротач предложила мужчинам использовать цепи, чтобы накачать грудные мышцы

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Фитнес-тренер Ирина Ротач предложила мужчинам эффективный способ накачивания грудных мышц, сообщает журнал Men Today.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

Она рекомендует использовать цепи, которые нужно наматывать на концы штанги.

"Когда вы поднимаете штангу вверх, звенья цепи поднимаются с земли и добавляются к общей массе веса. Когда вы опускаете штангу вниз, звенья цепи снова касаются пола, и вес уменьшается", — объяснила она.

Ротач отметила, что общий вес, включая цепи, не должен превышать 60 процентов от вашего максимального веса на одно повторение. Рекомендуется выполнять три подхода по восемь повторений, после чего жать штангу без цепей и переходить к другим упражнениям.